Иран обратился за помощью к хуситам: вот о чём просит исламская республика

Йеменское движение «Ансар Аллах», также известное как хуситы, может начать подготовку к перекрытию Красного моря. С такой просьбой обратился к хуситам Иран, информирует агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников исламского государства. Эту информацию подтвердил агентству также один региональный источник.
Сообщается, что Иран хочет заручиться поддержкой хуситов на случай, если США атакуют его энергетическую инфраструктуру. При этом хуситы уже разместили в районе Баб-эль-Мандебского пролива ракеты и беспилотники, сказано в публикации.
Накануне в ООН сочли слишком опасным проход коммерческих судов через Ормузский пролив, а Международная морская организация ООН призвала коммерческие суда не проходить через Ормуз.
Тем временем США задействовали более 20 кораблей для возобновления морской блокады Ирана.
Также сообщалось, что американская армия возобновила бомбёжки иранских территорий 15 июля 2026 года.