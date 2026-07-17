Иран обратился за помощью к хуситам: вот о чём просит исламская республика

Йеменское движение «Ансар Аллах», также известное как хуситы, может начать подготовку к перекрытию Красного моря. С такой просьбой обратился к хуситам Иран, информирует агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников исламского государства. Эту информацию подтвердил агентству также один региональный источник.