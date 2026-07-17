Суд в Италии приговорил бывшего главу Aspi к 12 годам за гибель 43 человек

Суд Генуи приговорил бывшего генерального директора компании Autostrade per l'Italia Джованни Кастеллуччи к 12 годам лишения свободы по делу об обрушении моста в Генуе в августе 2018 года, в результате которого погибли 43 человека. Прокуратура требовала 18 с половиной лет. Об этом в четверг, 16 августа, сообщила местная газета Secolo XIX.
К 11 годам приговорен бывший руководитель службы технического обслуживания Aspi Микеле Донферри Мителли. Еще двое фигурантов получили по 5,5 лет. Всего по делу проходят 57 обвиняемых.
По версии следствия, руководство компании на протяжении многих лет экономило на мерах безопасности и техобслуживании автодорог, чтобы обеспечить более высокие дивиденды акционерам. К обрушению привели недостатки в обслуживании и значительный износ конструкции при отсутствии контроля.
Виадук Моранди обрушился 14 августа 2018 года. В момент ЧП на нем находились более 30 автомобилей. Жертвами стали 43 человека. Новый мост открыли в августе 2020 года. Кастеллуччи уже отбывает шестилетний срок по делу о крушении другого виадука в 2013 году, где погибли 40 человек. Во время оглашения приговора родственники погибших находились в зале суда, говорится в сообщении.
Новый мост обрушился в муниципалитете Сена-Мадурейра в бразильском штате Акри. Переправа протяженностью 230 метров, оборудованная двумя полосами движения и пешеходными зонами, была открыта в начале 2024 года после двух лет строительства.