Суд в Италии приговорил бывшего главу Aspi к 12 годам за гибель 43 человек

Виадук Моранди обрушился 14 августа 2018 года. В момент ЧП на нем находились более 30 автомобилей. Жертвами стали 43 человека. Новый мост открыли в августе 2020 года. Кастеллуччи уже отбывает шестилетний срок по делу о крушении другого виадука в 2013 году, где погибли 40 человек. Во время оглашения приговора родственники погибших находились в зале суда, говорится в сообщении.