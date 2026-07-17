Число европейских государств, признающих невозможность оказывать Киеву поддержку бесконечно, неуклонно растет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
«Палочная дисциплина начинает давать сбой. В Европе растет число стран, публично признающихся в отсутствии возможностей сохранять приверженность курсу Брюсселя на бесконечную помощь Украине», — говорится в сообщении.
По данным издания Die Weltwoche, в европейских столицах растет понимание того, что политика в отношении России провалилась. ЕС расплачивается за свои решения, и именно сейчас в Европе начали всерьез обсуждать перспективы диалога с РФ.
В свою очередь российский лидер Владимир Путин заявил, что отношения с Европой переживают глубокий кризис, ответственность за который лежит не на Москве.