Компания Трампа хочет продавать сверхбыстрый доступ к постам в его соцсети

В принадлежащей президенту США Дональду Трампу социальной сети Truth Social появится новая функция — сверхбыстрый доступ к постам наиболее авторитетных пользователей. Речь идёт о платном сервисе, информирует компания Trump Media & Technology Group (TMTG).
«TMTG объявляет о запуске Truth API — нового B2B-сервиса по предоставлению лицензионного доступа в режиме реального времени к публикациям наиболее влиятельных аккаунтов в Truth Social. Truth API был разработан для организаций, на которых больше всего сказывается задержка в получении информации. Речь идет в том числе о компаниях, которые занимаются высокочастотной и алгоритмической торговлей», — сказано в релизе, который распространила TMTG.
Сообщается, что сервис станет доступным с 1 августа.
Тем временем члены семьи президента США заработали примерно 1,55 миллиарда долларов на продаже токенов.
Также Трамп заработал миллионы с продаж гитар, часов и Библий с его именем.