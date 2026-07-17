Компания Трампа хочет продавать сверхбыстрый доступ к постам в его соцсети

«TMTG объявляет о запуске Truth API — нового B2B-сервиса по предоставлению лицензионного доступа в режиме реального времени к публикациям наиболее влиятельных аккаунтов в Truth Social. Truth API был разработан для организаций, на которых больше всего сказывается задержка в получении информации. Речь идет в том числе о компаниях, которые занимаются высокочастотной и алгоритмической торговлей», — сказано в релизе, который распространила TMTG.