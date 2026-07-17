Соловьёв: Донбасс освободят до конца 2026 года

А ранее Владимир Соловьёв рассказал, что не отвечает на звонки с незнакомых номеров и поэтому не становится жертвой телефонных мошенников. Он связывает такие попытки с деятельностью украинских центров информационно-психологических операций (ЦИПсО). По словам Соловьёва, он знаком с методами этих структур, но считает, что они не могут его удивить. Он также отметил, что злоумышленники плохо подготовлены и пытаются имитировать звонки от его имени.