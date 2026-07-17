Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Аргентины Милей пропустит финал ЧМ из-за суеверия

Президент Аргентины Хавьер Милей не отправится в США на финал чемпионата мира по футболу. О решении остаться дома политик рассказал в эфире радиостанции El Observador.

Источник: Life.ru

Глава государства признался, что будет наблюдать за игрой в своей резиденции Оливос. Именно там он находился во время всех предыдущих победных встреч.

В стране широко распространена традиция под названием «кабала». Суть её проста: если команда выиграла, для следующего матча нужно в точности воссоздать обстановку.

Милей подтвердил, что сознательно следует этому неписаному правилу. Отказ от поездки на стадион — часть личного ритуала.

Особое внимание уделяется и гардеробу. Политик старается не расставаться с определённой курткой, которая была на нём в моменты триумфов сборной.

В качестве доказательства он привёл случай во время игры со Швейцарией. «Мне стало жарко, и я её снял. Нам забили гол, и я снова надел её. Больше я её не снимал», — поделился глава государства.

Решающая встреча пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). Соперником аргентинцев станет сборная Испании. Начало игры в 22:00 мск.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
Хавьер Милей: биография президента Аргентины, его отношение к России и подробности личной жизни
Президент Аргентины Хавьер Милей — эксцентричная личность и одно из главных политических открытий 2023 года. Его нередко называют первым в истории президентом-либертарианцем: рассказываем, как политик прошел путь от преподавателя экономики до президента Аргентины, почему он много лет не разговаривал с родителями и как относится к России.
Читать дальше