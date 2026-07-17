Президент Аргентины пропустит финал ЧМ-2026 из-за куртки

Господин Милей поделился историей, связанной с этим предметом гардероба: во время встречи со Швейцарией он снял куртку из-за отсутствия отопления, и в этот момент соперник забил гол. После того как он вновь надел куртку, его команда смогла переломить ход матча и одержать победу со счетом 3:1. С того момента президент не снимал ее ни на одной игре.