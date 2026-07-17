Президент Аргентины пропустит финал ЧМ-2026 из-за куртки

Президент Аргентины Хавьер Милей не намерен присутствовать на финальном матче чемпионата мира по футболу, который пройдет в США. Глава государства заявил, что останется дома, чтобы не нарушать счастливую традицию просмотра игр в президентской резиденции. Об этом он рассказал в интервью радиостанции El Observador.
По словам президента, он ни при каких обстоятельствах не откажется от ритуала следить за ходом турнира из родных стен. Одной из ключевых примет, приносящих удачу, Милей назвал плотную куртку аргентинской нефтяной компании YPF.
Господин Милей поделился историей, связанной с этим предметом гардероба: во время встречи со Швейцарией он снял куртку из-за отсутствия отопления, и в этот момент соперник забил гол. После того как он вновь надел куртку, его команда смогла переломить ход матча и одержать победу со счетом 3:1. С того момента президент не снимал ее ни на одной игре.
Напомним, что 15 июля сборная Аргентины выиграла полуфинальный матч у Англии со счетом 2:1. В финале аргентинцам предстоит встретиться с испанцами. Матч состоится 19 июля в Нью-Джерси. Ожидается, что среди зрителей будут король Испании Филипп VI и президент США Дональд Трамп.
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