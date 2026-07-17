Японский эксперт рассказал, сколько тунца можно съесть без вреда здоровью

Кроме того, именно в Японии произошел инцидент, последствия которого в медицине получили название японского города Минамата. В 1956 году выяснилось, что из-за сбросов местного завода ртути в залив Минамата она преобразовывалась морской фауной и микроорганизмами в метилртуть и послужила причиной тяжелейших отравлений среди местного населения. Оно вызвало поражения нервной системы, онемение и дрожь в конечностях, потерю слуха и нарушения речи и сознания. У беременных женщин оно привело к поражению плода — дети рождались с тяжелыми нарушениями и умственной отсталостью. Метилртуть через плаценту попадает к плоду, что и вызывает нарушения в развитии.