Эксперт Пинаев назвал признаки приложений, которые опасно скачивать на смартфон

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Копирование названия, логотипа или интерфейса известного сервиса, неизвестный разработчик и загрузка из неофициальных источников — основные признаки того, что мобильное приложение может быть опасным. Об этом ТАСС рассказал руководитель продукта AppSec.Sting компании AppSec Solutions Никита Пинаев по итогам исследования мессенджеров, в ходе которого было обнаружено 236 уязвимостей высокого и критического уровней.
«Особенно осторожно следует относиться к приложениям, которые копируют название, логотип или интерфейс известного сервиса. Перед установкой стоит проверить имя разработчика, источник загрузки, запрашиваемые разрешения и ссылку на приложение на официальном сайте компании», — пояснил Пинаев.
Эксперт подчеркнул, что наибольшую угрозу несут приложения из неофициальных каталогов или со сторонних сайтов, куда пользователи часто обращаются после удаления оригинала из официальных популярных сторов. Такие версии не проходят проверку магазинов и под видом легитимного приложения может распространяться модификация со шпионскими функциями или перехватом учетных данных.
При этом Пинаев добавил, что даже наличие в официальном магазине не дает абсолютной гарантии безопасности, поэтому базовые проверки источника и разработчика необходимы всегда.