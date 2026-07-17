Эксперт Пинаев назвал признаки приложений, которые опасно скачивать на смартфон

Эксперт подчеркнул, что наибольшую угрозу несут приложения из неофициальных каталогов или со сторонних сайтов, куда пользователи часто обращаются после удаления оригинала из официальных популярных сторов. Такие версии не проходят проверку магазинов и под видом легитимного приложения может распространяться модификация со шпионскими функциями или перехватом учетных данных.