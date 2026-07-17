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SpaceX отменила 13-й испытательный полет Starship из-за технических проблем

SpaceX на неопределенный срок перенесла запуск 13-го испытательного полета Starship.

Источник: Комсомольская правда

Компания SpaceX в самый последний момент перенесла ранее запланированный на 16 июля запуск ракеты-носителя Super Heavy с прототипом Starship. Таким образом, анонсированный 13-й испытательный полет ракеты был отложен на целые сутки.

«Сегодня запуска не будет», — лаконично собщила компания в соцсети Х.

Источник отдельно уточнил, что запуск был отменен уже на этапе включения двигателей. По некоторым данным, причиной стали некие «технические проблемы», выявленные непосредственно перед стартом, сообщила компания-разработчик.

О новой точной дате и времени старта будет объявлено дополнительно.

Напомним, предыдущий тестовый полет состоялся в мае — тогда компания впервые испытала Starship S39, который представляет собой корабль нового, третьего поколения V3. В SpaceX тогда сообщили, что специалисты внесли необходимые корректировки в программное обеспечение и устранили неполадки, обнаруженные в ходе 12-го полета.

SpaceX в мае планировала запустить самую большую ракету в истории человечества высотой 124 м.