SpaceX отменила 13-й испытательный полет Starship из-за технических проблем

Компания SpaceX в самый последний момент перенесла ранее запланированный на 16 июля запуск ракеты-носителя Super Heavy с прототипом Starship. Таким образом, анонсированный 13-й испытательный полет ракеты был отложен на целые сутки.
«Сегодня запуска не будет», — лаконично собщила компания в соцсети Х.
Источник отдельно уточнил, что запуск был отменен уже на этапе включения двигателей. По некоторым данным, причиной стали некие «технические проблемы», выявленные непосредственно перед стартом, сообщила компания-разработчик.
О новой точной дате и времени старта будет объявлено дополнительно.
Напомним, предыдущий тестовый полет состоялся в мае — тогда компания впервые испытала Starship S39, который представляет собой корабль нового, третьего поколения V3. В SpaceX тогда сообщили, что специалисты внесли необходимые корректировки в программное обеспечение и устранили неполадки, обнаруженные в ходе 12-го полета.
SpaceX в мае планировала запустить самую большую ракету в истории человечества высотой 124 м.