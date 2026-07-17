SpaceX отменила 13-й испытательный полет Starship из-за технических проблем

Напомним, предыдущий тестовый полет состоялся в мае — тогда компания впервые испытала Starship S39, который представляет собой корабль нового, третьего поколения V3. В SpaceX тогда сообщили, что специалисты внесли необходимые корректировки в программное обеспечение и устранили неполадки, обнаруженные в ходе 12-го полета.