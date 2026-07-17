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Новые лекарства и методы помощи разработают к 2030 году

Речь идет также о создании персонализированных препаратов и развитии тканевой инженерии, говорится в документе правительства.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Качественно новые препараты и методы помощи, в том числе персонализированные, планируется разработать до 2030 года. В их числе тканевая инженерия, следует из решения правительства РФ, ТАСС ознакомился с соответствующим документом.

До 2030 года должна быть завершена разработка «новых биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе персонализированных, биомедицинских клеточных продуктов, продуктов тканевой инженерии, а также методов оказания медицинской помощи и медицинских технологий». Все это призвано обеспечить технологическое лидерство РФ в сфере здравоохранения.

Ежегодно при этом новые лекарства должны внедряться в медицинскую практику. Заниматься этим будут Минздрав, Минобрнауки, Росздравнадзор, ФМБА и Минпромторг.

Уже на следующий год доклад с отчетом об успехах будет направлен в правительство. Кабмин будет постоянно следить за процессом, ожидая ежегодных отчетов.