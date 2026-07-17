Новые лекарства и методы помощи разработают к 2030 году

До 2030 года должна быть завершена разработка «новых биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе персонализированных, биомедицинских клеточных продуктов, продуктов тканевой инженерии, а также методов оказания медицинской помощи и медицинских технологий». Все это призвано обеспечить технологическое лидерство РФ в сфере здравоохранения.