Еда героев: за что Одиссей выставил глаз циклопу Полифему

Овечье или козье молоко в нашей немифологической реальности встречается нечасто и в небольших объёмах, так что, если мы и обратимся к сыроварению, исходным сырьём станет привычное коровье молоко. Как быстро приготовить вкусный домашний сыр? Давайте попробуем сделать продукт, похожий по вкусу и консистенции на адыгейский. Потратим на это не более 45 минут.