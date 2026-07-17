Еда героев: за что Одиссей выставил глаз циклопу Полифему

Выходит очередной фильм знаменитого режиссёра Кристофера Нолана, произведения которого отличаются заумностью и сложностью сюжетов — вспомните «Престиж» (18+), «Начало» (18+), «Интерстеллар» (18+) или «Довод» (18+). В этот раз Нолан взялся за Мелесигена — так, сказать, нашего Гомера (существует предположение, что великого древнегреческого поэта на самом деле звали именно Мелесиген).
Экранизирована поэма «Одиссея» (18+) — вот-вот состоится премьера ленты. Стоит ожидать настоящего масштаба и размаха. Перед нами предстанут Одиссей, Пенелопа и Телемах, Ахилл и Геракл, Менелай и Елена Прекрасная, сонм богов и мифологических существ. Но надеяться на полное соответствие сюжета поэмы кинематографическому воплощению не приходится. Нолан не из тех режиссёров, кто буквально следует первоисточнику.
Нас интересует вопрос: а чем питались античные герои? И что, несмотря на свою сказочность, ели мифологические существа? В писаниях Гомера кулинарных изысков не обнаружено — всё практично, питательно, калорийно, надёжно. Отдельного упоминания заслуживает ситуация с сырами.
В IX песне поэмы, когда Одиссей с двенадцатью спутниками входит в пещеру циклопа Полифема, пока того нет дома, он обнаруживает залежи сыра.
Шагом поспешным к пещере приблизились мы, но его в ней.
Не было; коз и баранов он пас на лугу недалеком.
Начали всё мы в пещере пространной осматривать; много.
Было сыров в тростниковых корзинах; в отдельных закутах.
Заперты были козлята, барашки, по возрастам разным в порядке.
Там размещенные: старшие с старшими, средние подле.
Средних и с младшими младшие; ведра и чаши.
Были до самых краев налиты простоквашей густою.
Спутники стали меня убеждать, чтоб, запасшись сырами,
Боле я в страшной пещере не медлил…
Но Одиссей советов спутников не послушал, впрочем, и от сыра не отказался. Оказавшись у Полифема в плену, путешественники выкрутились, лишив циклопа единственного глаза острым бревном, после чего улизнули вместе с провиантом.
Циклоп производил сыр из простокваши и в ней же его хранил, если только не вялил на сухом и жарком средиземноморском воздухе. Как полагают историки и исследователи кулинарии, сыр Полифема, скорее всего, напоминал современный пекорино (овечий сыр с зернистой структурой) или каприно (козий сыр).
Овечье или козье молоко в нашей немифологической реальности встречается нечасто и в небольших объёмах, так что, если мы и обратимся к сыроварению, исходным сырьём станет привычное коровье молоко. Как быстро приготовить вкусный домашний сыр? Давайте попробуем сделать продукт, похожий по вкусу и консистенции на адыгейский. Потратим на это не более 45 минут.
Понадобятся:
молоко 3,5% — 1 литр;
сметана 20% — 200 г;
яйца — 3 шт.;
соль — 1 ст. л.
В качестве специй возьмите любимые приправы, например орегано, тимьян или базилик. Дополнительный вкус придадут дроблёный грецкий или кедровый орех.
Начинаем готовить. В миске соедините яйца, сметану и соль. Тщательно взбейте смесь до однородной консистенции.
Перелейте молоко в кастрюлю, поставьте на средний огонь и нагрейте почти до кипения, не допуская закипания.
Уменьшите огонь до минимального. Постоянно помешивая молоко, медленно влейте тонкой струйкой подготовленную яично-сметанную смесь.
Продолжайте готовить на слабом огне в течение 3−5 минут, непрерывно помешивая. Когда молоко свернётся хлопьями, а сыворотка станет прозрачной, с лёгким желтоватым оттенком, снимите кастрюлю с огня.
Выстелите дуршлаг двумя слоями марли и аккуратно переложите в него содержимое кастрюли. Дайте сыворотке полностью стечь. Если хотите получить более плотный сыр, установите сверху небольшой пресс.
Сформируйте сырную головку, не снимая марлю, переложите её в контейнер и поставьте в холодильник на 2−3 часа, чтобы сыр окончательно уплотнился и застыл.