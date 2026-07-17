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Приморские врачи прооперировали подростка, попавшего в аварию на мопеде

В начале мая 14-летний подросток из Артема столкнулся с легковушкой, управляя мопедом без прав. Мальчик получил тяжелую травму, его доставили в Артемовскую городскую больницу. У пациента диагностировали закрытый перелом бедренной кости со смещением. Врачи провели операцию и вставили в ногу титановую пластину. После хирургического вмешательства подросток прошел лечение в травматологическом отделении. Сегодня пациент уже выписан.

В начале мая 14-летний подросток из Артема столкнулся с легковушкой, управляя мопедом без прав. Мальчик получил тяжелую травму, его доставили в Артемовскую городскую больницу. У пациента диагностировали закрытый перелом бедренной кости со смещением. Врачи провели операцию и вставили в ногу титановую пластину. После хирургического вмешательства подросток прошел лечение в травматологическом отделении. Сегодня пациент уже выписан домой, ему предстоит длительная реабилитация.