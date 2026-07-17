Жителям Хабаровского края посоветовали правильный режим во время путешествий

— Сухой воздух кондиционеров в самолетах, долгие экскурсии пешком, смена климата — все это стресс для водно-солевого баланса, — объясняют в ведомстве. — Поэтому подготовку к путешествию лучше начинать заранее: за сутки до вылета начать пить чуть больше воды, чем обычно. Также нужно отказаться от соленой еды накануне поездки. Для долгих перелетов или пеших треков лучше взять электролиты (шипучие таблетки-регидранты, изотоники). Одну порцию можно растворить в воде, чтобы мгновенно восстановить солевой баланс, снять головную боль и тяжесть в ногах.