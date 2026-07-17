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Жителям Хабаровского края посоветовали правильный режим во время путешествий

Перелёты и долгие прогулки — стресс для водно-солевого баланса.

Источник: Хабаровский край сегодня

Отправляющихся в отпуск жителей Хабаровского края предостерегли: путешествия — это стресс для водно-солевого баланса. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», летом обезвоживание наступает незаметно, что сказывается на общем самочувствии — человек ощущает внезапную усталость, головокружение, головную боль и учащенный пульс. Как правильно поддержать водно-солевой баланс во время путешествия, чтобы отдых не был испорчен, рассказали специалисты управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

— Сухой воздух кондиционеров в самолетах, долгие экскурсии пешком, смена климата — все это стресс для водно-солевого баланса, — объясняют в ведомстве. — Поэтому подготовку к путешествию лучше начинать заранее: за сутки до вылета начать пить чуть больше воды, чем обычно. Также нужно отказаться от соленой еды накануне поездки. Для долгих перелетов или пеших треков лучше взять электролиты (шипучие таблетки-регидранты, изотоники). Одну порцию можно растворить в воде, чтобы мгновенно восстановить солевой баланс, снять головную боль и тяжесть в ногах.

Пить нужно каждые 15−20 минут причем маленькими глотками, так как большое количество воды за раз перегружает почки, и большая часть жидкости выведется из организма транзитом, не успев насытить клетки. При этом пить в жару лучше чистую воду комнатной или слегка прохладной температуры, минеральную столовую воду без газа или слабогазированную — она помогает восполнить запас солей. Подойдет в качестве утоления жажды зеленый чай, домашние морсы — для восстановления баланса витаминов и минералов, кокосовая вода, считающаяся природным изотоником.

В путешествии нужно не забывать включать в рацион продукты с высоким содержанием влаги: огурцы, сельдерей, арбуз, дыню, цитрусовые.

В жару лучше носить светлую одежду из натуральных тканей, гулять по городу лучше утром или вечером, или же строить маршруты по тени или вдоль рек, где воздух свежее.

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