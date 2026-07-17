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Маск назвал причину отмены испытательного запуска Starship

Полет отложили из-за неполадок с двигателями, сообщил глава компании SpaceX.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в 13-й испытательный полет был в последний момент отменен из-за проблем с двигателями. Об этом сообщил глава компании SpaceX Илон Маск.

«Некоторые из двигателей не запустились, что привело к автоматической отмене старта, — написал он в X. — Надеемся предпринять новую попытку через несколько дней».

Прошлый испытательный старт состоялся в мае. Тогда компания запустила в полет Starship S39, ставший первым представителем третьего поколения V3 ракет SpaceX. Корабль взорвался после приводнения. SpaceX заявила, что ее специалисты внесли необходимые изменения в программное обеспечение и устранили проблемы, выявленные в ходе 12-го полета.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и Starship будут совершать вертикальную посадку.

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