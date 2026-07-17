Посольство РФ прокомментировало лишение гражданства Чили детей уехавших россиян

По данным портала, начиная с марта Служба записи актов гражданского состояния и идентификации Чили проверила не менее 24 случаев выдачи детям россиян свидетельств о рождении с указанием чилийского гражданства. После пересмотра как минимум несколько детей лишились гражданства на основании того, что их родители не живут в стране. Местное законодательство предполагает, что рожденные на территории страны дети являются ее гражданами, за исключением случаев, когда их родители оказались в Чили временно, без цели проживания.