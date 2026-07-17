Посольство РФ прокомментировало лишение гражданства Чили детей уехавших россиян

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июля. /ТАСС/. Посольство России в Чили знает о случаях пересмотра решения о присвоении гражданства южноамериканской республики детям россиян, покинувших страну, и призывает сограждан не принимать такие важные жизненные решения, как выбор места рождения детей, на основании «завлекающих постов в соцсетях».
«Тема не новая, мы в курсе и следим за ее развитием с точки зрения соблюдения законных прав и интересов граждан Российской Федерации, однако изложенная ситуация к этому отношения не имеет. Шумихи вокруг нее нет, равно как и обращений к нам от российских граждан или местных властей», — прокомментировало посольство ТАСС статью чилийского интернет-СМИ Ciper о случаях аннулирования чилийского гражданства у детей россиян.
По данным портала, начиная с марта Служба записи актов гражданского состояния и идентификации Чили проверила не менее 24 случаев выдачи детям россиян свидетельств о рождении с указанием чилийского гражданства. После пересмотра как минимум несколько детей лишились гражданства на основании того, что их родители не живут в стране. Местное законодательство предполагает, что рожденные на территории страны дети являются ее гражданами, за исключением случаев, когда их родители оказались в Чили временно, без цели проживания.
Посольство России отметило, что так называемый родильный туризм успел стать в Чили распространенным бизнесом с высокой стоимостью услуг, так как наличие чилийского гражданства дает право на безвизовый въезд в более чем 170 стран. «Все это, разумеется, сопровождается широкой рекламной кампанией. В данной ситуации исходим из того, что будущие родители должны принимать соответствующие решения, руководствуясь не сиюминутными завлекающими постами в соцсетях, а обстоятельным изучением вопроса, благоразумием и здравым смыслом», — заявили в посольстве.
В дипмиссии добавили, что сам по себе иностранный паспорт не гарантирует свободу передвижения по миру. «Скорее наоборот, для ребенка это может стать ограничением с точки зрения российского законодательства, включая будущее трудоустройство на госслужбу, а также налоговых, военных и иных обязанностей, накладываемых страной второго гражданства», — отметили в посольстве.