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В Раде призвали арестовать экс-министра обороны Фёдорова

Нардеп Кучеренко: Фёдоров заслуживает ареста за попытку госпереворота.

Источник: Комсомольская правда

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров должен быть арестован по подозрению в попытке госпереворота — за свою критику в адрес украинских властей. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

«Это же не только политические отношения между президентом и министром обороны. Это верховный главнокомандующий и министр обороны. Поэтому надо внимательно почитать, что там законы говорят в этой ситуации» «, — сказал Кучеренко в интервью YouTube-каналу “Испанский стыд”.

Парламентарий добавил, что его позицию разделяют и некоторые украинские политические «тяжеловесы», которых он предпочел не называть.

14 июля Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, что автоматически повлекло за собой роспуск всего правительства. Позднее стало известно о решении Зеленского не сохранять за Федоровым пост министра обороны. Он занимал пост главы МО полгода.

В свою очередь украинское издание «Страна» расценило отказ Федорова покинуть пост и его публичную критику властей как политический мятеж против киевского главаря.