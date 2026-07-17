В Раде призвали арестовать экс-министра обороны Фёдорова

«Это же не только политические отношения между президентом и министром обороны. Это верховный главнокомандующий и министр обороны. Поэтому надо внимательно почитать, что там законы говорят в этой ситуации» «, — сказал Кучеренко в интервью YouTube-каналу “Испанский стыд”.