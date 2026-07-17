В ГД призвали обязать курьеров на СИМ оформлять аналог полиса ОСАГО

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо обязать приобретать аналог полиса ОСАГО. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Для курьеров, которые используют средства индивидуальной мобильности, в обязательном порядке [необходимо] наличие такого же страхового продукта, как ОСАГО, который страховал бы их гражданскую ответственность», — сказал депутат.
По его словам, такая мера необходима для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов.
Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.Читать дальше