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В ГД призвали обязать курьеров на СИМ оформлять аналог полиса ОСАГО

Подобная мера страховала бы гражданскую ответственность доставщиков, отметил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо обязать приобретать аналог полиса ОСАГО. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Для курьеров, которые используют средства индивидуальной мобильности, в обязательном порядке [необходимо] наличие такого же страхового продукта, как ОСАГО, который страховал бы их гражданскую ответственность», — сказал депутат.

По его словам, такая мера необходима для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов.

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