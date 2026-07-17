В Иркутске по ночам меняют трамвайные пути на Софьи Перовской и Партизанской

Дальше предстоит уложить новые бетонные плиты по Партизанской, а на улице Софьи Перовской асфальтируют участок путей. Планы на ближайшее время еще шире: свежие плиты появятся также на путях по Депутатской и на участке улицы Декабрьских Событий.