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В Иркутске по ночам меняют трамвайные пути на Софьи Перовской и Партизанской

Главная задача — убрать вспучивание грунта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На перекрестке улиц Софьи Перовской и Партизанской в Иркутске кипит работа. По поручению мэра Руслана Болотова городские службы взялись за ремонт трамвайных путей. Главная задача — убрать вспучивание грунта, которое мешает машинам нормально проезжать этот участок. Технику специально выводят поздно вечером, когда поток автомобилей затихает.

— Специалисты уже привели в порядок 25 метров первого трамвайного маршрута по Партизанской. Бригады сняли старые плиты, выбросили изношенные деревянные шпалы и заменили дефектный кусок рельса. Затем вытащили старый грунт, засыпали свежий щебень и отремонтировали стыки, — рассказали в администрации.

Дальше предстоит уложить новые бетонные плиты по Партизанской, а на улице Софьи Перовской асфальтируют участок путей. Планы на ближайшее время еще шире: свежие плиты появятся также на путях по Депутатской и на участке улицы Декабрьских Событий.