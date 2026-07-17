Супруги из Биробиджана купили несуществующий экскаватор за 315 тысяч

В Биробиджане 40-летняя женщина и её муж решили купить собственный экскаватор, перевели продавцу 315 тысяч рублей и по итогу остались без техники: после сообщения об отправке груза менеджер исчез. Об этом сообщили в УМВД России по Еврейской автономной области.
Подходящий экскаватор пара нашла на сайте бесплатных объявлений и оставила заявку. Вскоре покупателям позвонил человек, представившийся сотрудником компании, обсудил с ними условия сделки и назвал срок доставки.
Предложение не вызвало подозрений, поэтому мужчина и женщина перечислили всю сумму по указанным реквизитам. Получив деньги, собеседник заверил, что техника уже отправлена к заказчикам.
Когда экскаватор не прибыл вовремя, супруги попытались дозвониться в компанию. Все номера оказались недоступны, а лжеменеджер больше не выходил на связь.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Сотрудники УМВД устанавливают владельцев счетов и телефонов, использованных в схеме.