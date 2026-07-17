Супруги из Биробиджана купили несуществующий экскаватор за 315 тысяч

В Биробиджане 40-летняя женщина и её муж решили купить собственный экскаватор, перевели продавцу 315 тысяч рублей и по итогу остались без техники: после сообщения об отправке груза менеджер исчез. Об этом сообщили в УМВД России по Еврейской автономной области.