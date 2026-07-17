Отпуск за свой счёт летом: Юрист рассказал, кому не откажут, даже если график уже утверждён

Отказать нельзя, даже если график отпусков уже утверждён и летом много отсутствующих. К льготникам, имеющим безусловное право на отпуск без сохранения зарплаты, теперь относятся, в частности: участники Великой Отечественной войны — до 35 дней в году; работающие пенсионеры по старости — до 14 дней; работающие инвалиды — до 60 дней; работники в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких родственников — до 5 дней; родители, супруги и дети (в том числе совершеннолетние) погибших или получивших ранение военнослужащих и ряда других силовиков — до 14 или 35 дней в году в зависимости от основания.