Каждая третья студенческая работа в России содержит признаки использования ИИ

— За апрель-июнь 2026 года в сервисе было проверено 2,73 миллиона работ. Из них признаки использования нейросетей выявлены в 983,7 тысячи работ против 575,9 тысячи в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, если во II квартале 2025 года признаки генерации встречались примерно в каждой пятой работе, то в 2026 году — в каждой третьей, — говорится в сообщении.