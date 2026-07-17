Каждая третья студенческая работа в России содержит признаки использования ИИ

Признаки использования искусственного интеллекта встречаются в России в каждой третьей студенческой работе, проверенной во втором квартале 2026 года. Об этом заявили РИА Новости в компании «Антиплагиат».
— За апрель-июнь 2026 года в сервисе было проверено 2,73 миллиона работ. Из них признаки использования нейросетей выявлены в 983,7 тысячи работ против 575,9 тысячи в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, если во II квартале 2025 года признаки генерации встречались примерно в каждой пятой работе, то в 2026 году — в каждой третьей, — говорится в сообщении.
Чаще всего тексты с элементами генерации встречаются в направлениях: искусствоведение, СМИ и массовые коммуникации, компьютерные и информационные науки, медицинские технологии и политологические науки.
В компании разрабатывают новую систему проверки заимствований и ИИ, которая позволит преподавателям видеть весь процесс создания работы и понимать характер использования нейросетей, а студентам — не опасаться субъективных обвинений, отметили в «Антиплагиат».
На фоне развития искусственного интеллекта система дипломных и курсовых работ в вузах перестала выполнять свою функцию проверки знаний студентов. С таким заявлением выступил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках форума «Технологии ИИ в высшем образовании», который проходит в Тюмени.