Работу в родном регионе уже нашли около 8 тысяч выпускников ссузов Хабаровского края

Колледжи и техникумы Хабаровского края в этом году выпустили около 8 тысяч специалистов. Более 750 из них — выпускники федерального проекта «Профессионалитет». По словам министра образования и науки Хабаровского края Алексея Мокрушина, подготовка велась в 30 учреждениях по 199 профессиям, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Сегодня работодатели забирают к себе молодых специалистов, которые готовы к работе без долгой адаптации и переобучения. Ключевую роль в качественной подготовке наших выпускников сыграли современные мастерские, оснащенные по передовым стандартам. Кроме того, образовательные программы разрабатываются совместно с индустриальными партнерами — предприятиями края, а большинство выпускников проходят производственную практику непосредственно на будущих местах работы. По данным Роструда, более 88% выпускников техникумов и колледжей края официально трудоустроены», — отметил Алексей Мокрушин.
Так, Хабаровский торгово-экономический техникум в этом году выпустил 274 молодых специалиста. Больше всего выпускников по специальности «Поварское и кондитерское дело».
«Мы целенаправленно работаем с торговой сетью “Самбери” как с опорным работодателем: студенты учатся и практикуются там, где потом будут работать. Сеть активно берет наших выпускников — от специалистов общественного питания до бухгалтеров и логистов. А наличие собственных цехов и производств у компании позволяет ребятам сразу погрузиться в настоящую рабочую среду», — рассказал директор Хабаровского торгово-экономического техникума Вячеслав Корсаков.
Один из выпускников — Арсений Чиханацкий сейчас работает в компании «Самбери» специалистом по качеству.
«Мой путь в профессию начался с семейной истории: мечта отца стала моей дорогой. А дальше — техникум, практика, работа. Но главное, что ведет меня вперед, — это любовь к делу и стремление расти. Вот мой рецепт успеха», — рассказал Арсений.
Хабаровский технический колледж подготовил в 2026 году 438 молодых специалистов. При этом 80% из них уже трудоустроены на предприятия-партнеры колледжа по полученным специальностям. Среди них — АО «Полиметалл УК», компания «Амур Минералс» и другие.
Во время производственной практики будущий выпускник колледжа Илья Калиновский показал себя как грамотный и ответственный специалист по направлению «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха». В результате ведущая компания региона ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» предложила ему должность инженера-проектировщика.
«В мои профессиональные задачи входит проектирование систем водоснабжения, водоотведения и отопления, а также выполнение сложных гидравлических и теплотехнических расчетов и подготовка точных спецификаций материалов. В техникуме я научился работать на современном программном обеспечении, что, безусловно, помогло мне найти хорошую работу», — поделился Илья Калиновский.
Еще более востребованы выпускники программ президентского проекта «Профессионалитет», который направлен на ускоренную подготовку кадров под реальные запросы работодателей, — они работают уже с 3-го курса. Край участвует в этом проекте с 2022 года. В регионе уже создано 6 кластеров, каждый из которых ориентирован на конкретную отрасль: «Машиностроение (авиастроение)», «Железнодорожный транспорт», «Водный транспорт», «Педагогика», «Туризм и сфера услуг», «Машиностроение (судостроение)». В этом году создается седьмой кластер — для строительной отрасли. Благодаря практико-ориентированному подходу выпускники получают не только теоретические знания, но и востребованные на рынке труда навыки, что позволяет им быстро находить работу и успешно строить карьеру.
«В каждом колледже есть партнеры-работодатели, заключены соответствующие соглашения. Выпускники не просто востребованы, они работают с 3-го курса. Предприятия берут ребят, закрепляют за ними наставников, выплачивают студентам заработную плату, назначают именные стипендии», — уточнил министр образования и науки региона.
К примеру, Хабаровский педагогический колледж, на базе которого создан кластер «Педагогика», в этом учебном году выпустил 257 специалистов, из них 58 человек — первый выпуск федерального проекта «Профессионалитет». Одна из выпускниц — дипломированный учитель начальных классов Таисия Анисимова возвращается работать в свою родную школу № 56 г. Хабаровска.
«В Хабаровский педагогический колледж из нашей школы поступили несколько человек. Учиться было трудно, но интересно. Благодаря взаимной поддержке, высококлассным преподавателям, поддержке наставников из нашей школы, современным условиям обучения, которые созданы колледже, мы приобрели огромный багаж знаний и профессиональные навыки, необходимые педагогу. Я очень рада, что когда-то сделала выбор в пользу педагогического образования. Сейчас я чувствую себя уверенно: у меня есть работа, мне как молодому специалисту гарантирована поддержка от Хабаровского края в размере 8 окладов в первый месяц работы, 35% доплаты в течение 3 лет, компенсация проезда, компенсация оплаты съема жилья, льготная ипотека под 2%. Не в каждой сфере так бережно относятся к молодым специалистам», — рассказала Таисия Анисимова.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске запускается проект профильных инженерных классов со строительной специализацией. В этом году свои двери для будущих специалистов откроют две ведущие образовательные площадки города: гимназия № 8 (25 мест) и лицей «Вектор» (30 мест).