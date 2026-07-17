Работу в родном регионе уже нашли около 8 тысяч выпускников ссузов Хабаровского края

Еще более востребованы выпускники программ президентского проекта «Профессионалитет», который направлен на ускоренную подготовку кадров под реальные запросы работодателей, — они работают уже с 3-го курса. Край участвует в этом проекте с 2022 года. В регионе уже создано 6 кластеров, каждый из которых ориентирован на конкретную отрасль: «Машиностроение (авиастроение)», «Железнодорожный транспорт», «Водный транспорт», «Педагогика», «Туризм и сфера услуг», «Машиностроение (судостроение)». В этом году создается седьмой кластер — для строительной отрасли. Благодаря практико-ориентированному подходу выпускники получают не только теоретические знания, но и востребованные на рынке труда навыки, что позволяет им быстро находить работу и успешно строить карьеру.