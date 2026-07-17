В Госдуме одобрили расширение списка оснований для выдворения из России

Комитет Государственной думы по государственному строительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, предусматривающий расширение перечня административных нарушений, за которые иностранные граждане могут быть выдворены из России. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Согласно инициативе, количество соответствующих оснований в Кодексе об административных правонарушениях планируется увеличить с 22 до 45. Помимо административного штрафа, за ряд нарушений иностранным гражданам может грозить обязательное выдворение за пределы страны.
В частности, законопроект предлагает применять такую меру за правонарушения, связанные с дискриминацией по признакам национальности, языка, пола или расы, а также за неповиновение законным требованиям военнослужащих при охране государственной границы. В настоящее время за подобные нарушения предусмотрены только административные штрафы.
Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июле.