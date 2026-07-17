В Госдуме одобрили расширение списка оснований для выдворения из России

В частности, законопроект предлагает применять такую меру за правонарушения, связанные с дискриминацией по признакам национальности, языка, пола или расы, а также за неповиновение законным требованиям военнослужащих при охране государственной границы. В настоящее время за подобные нарушения предусмотрены только административные штрафы.