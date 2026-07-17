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В Госдуме одобрили расширение списка оснований для выдворения из России

Комитет Госдумы одобрил проект о расширении перечня оснований для выдворения из РФ.

Источник: Аргументы и факты

Комитет Государственной думы по государственному строительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, предусматривающий расширение перечня административных нарушений, за которые иностранные граждане могут быть выдворены из России. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, количество соответствующих оснований в Кодексе об административных правонарушениях планируется увеличить с 22 до 45. Помимо административного штрафа, за ряд нарушений иностранным гражданам может грозить обязательное выдворение за пределы страны.

В частности, законопроект предлагает применять такую меру за правонарушения, связанные с дискриминацией по признакам национальности, языка, пола или расы, а также за неповиновение законным требованиям военнослужащих при охране государственной границы. В настоящее время за подобные нарушения предусмотрены только административные штрафы.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июле.

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