Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России могут измениться требования к курьерам на транспорте

В Госдуме хотят обязать курьеров оформлять аналог полиса ОСАГО.

Источник: Комсомольская правда

Для курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо ввести обязательное страхование по аналогии с ОСАГО. С подобным предложением выступил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Для курьеров, которые используют средства индивидуальной мобильности, в обязательном порядке [необходимо] наличие такого же страхового продукта, как ОСАГО, который страховал бы их гражданскую ответственность», — сказал депутат для ТАСС.

По мнению парламентария, мера нужна для повышения безопасности всех участников дорожного движения, включая пешеходов.

Еще в апреле в Госдуме обсуждали тему введения новых норм для курьеров, использующих электровелосипеды. Депутаты отмечали, что этот вид транспорта пока остается неурегулированным с юридической точки зрения, что приводит к росту аварийных ситуаций на дорогах.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше