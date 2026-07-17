В России могут измениться требования к курьерам на транспорте

Для курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо ввести обязательное страхование по аналогии с ОСАГО. С подобным предложением выступил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
«Для курьеров, которые используют средства индивидуальной мобильности, в обязательном порядке [необходимо] наличие такого же страхового продукта, как ОСАГО, который страховал бы их гражданскую ответственность», — сказал депутат для ТАСС.
По мнению парламентария, мера нужна для повышения безопасности всех участников дорожного движения, включая пешеходов.
Еще в апреле в Госдуме обсуждали тему введения новых норм для курьеров, использующих электровелосипеды. Депутаты отмечали, что этот вид транспорта пока остается неурегулированным с юридической точки зрения, что приводит к росту аварийных ситуаций на дорогах.