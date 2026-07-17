Футболку Пеле с финала ЧМ 1958 года продали за $5 млн

На аукционе Sotheby s продали футболку легендарного бразильского форварда Пеле, в которой он играл в финале чемпионата мира 1958 года, за $4,88 млн.
В указанном матче Пеле отличился двумя голами, обеспечив победу сборной Бразилии над сборной Швеции со счетом 5:2 и завоевав для своей страны первый в истории титул чемпиона мира.
На момент этого матча футболисту было всего 17 лет и 249 дней, что делает его самым молодым автором гола в финалах чемпионатов мира. Пеле также является единственным футболистом, которому удалось выиграть чемпионат мира трижды.
Несмотря на высокую цену лота, рекорд по стоимости футбольной футболки принадлежит майке Диего Марадоны, проданной в 2022 году за $9,3 млн. В этой футболке аргентинский футболист провел четвертьфинал чемпионата мира 1986 года против Англии, забив два знаменитых гола, один из которых вошел в историю под названием «рука Бога».
Ранее также сообщалось, что на торгах аукционного дома Sotheby s в Нью-Йорке также продали скелет тираннозавра за рекордные 50,13 миллиона долларов.