Футболку Пеле с финала ЧМ 1958 года продали за $5 млн

Несмотря на высокую цену лота, рекорд по стоимости футбольной футболки принадлежит майке Диего Марадоны, проданной в 2022 году за $9,3 млн. В этой футболке аргентинский футболист провел четвертьфинал чемпионата мира 1986 года против Англии, забив два знаменитых гола, один из которых вошел в историю под названием «рука Бога».