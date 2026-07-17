В Красноярске закончили мурал в честь Юрия Гагарина

«Портрет первого в мире человека, совершившего полет в космос, будет радовать жителей нашего города и гостей Красноярска, напоминая о нашей национальной гордости! Красноярский край по праву может гордиться нашей космической отраслью. Наш регион — ведущий космический центр, где создаются две трети всех орбитальных спутников России, а первому космонавту из Красноярского края Кириллу Пескову недавно присвоено звание Героя России», — отметил Пономаренко.