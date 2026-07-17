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В Красноярске закончили мурал в честь Юрия Гагарина

Красноярские художники завершили создание мурала с изображением летчика-космонавта Юрия Гагарина на фасаде 10-этажного дома № 2 по улице Крайняя в Ленинском районе города.

Красноярские художники завершили создание мурала с изображением летчика-космонавта Юрия Гагарина на фасаде 10-этажного дома № 2 по улице Крайняя в Ленинском районе города.

Результат работы показал в своих соцсетях первый замгубернатора края Сергей Пономаренко.

«Портрет первого в мире человека, совершившего полет в космос, будет радовать жителей нашего города и гостей Красноярска, напоминая о нашей национальной гордости! Красноярский край по праву может гордиться нашей космической отраслью. Наш регион — ведущий космический центр, где создаются две трети всех орбитальных спутников России, а первому космонавту из Красноярского края Кириллу Пескову недавно присвоено звание Героя России», — отметил Пономаренко.

Напомним, первые фасадные портреты — с изображениями Поздеева, Астафьева, Хворостовского и Ярыгина — появились на жилых домах Красноярска летом 2021 года. С тех пор ежегодно в городе рисуют новые муралы: пейзажи, портреты выдающихся личностей и тематические композиции.