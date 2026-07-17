Юрист объяснил, какие документы с июля нужны для оформления пенсии

Исключения — периоды работы до 2002 года, стаж за рубежом и специальный стаж во вредных условиях, если данные о них не оцифрованы. Их все еще нужно подтверждать документами. Каждый восстановленный год стажа дает прибавку, поэтому эксперт советует проверять лицевой счет заранее, а не ждать момента оформления.