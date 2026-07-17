На Камчатке многодетной матери присвоили звание «Мать-героиня»

«Елизовчане Алексей и Дарья Аксинины состоят в браке 20 лет, за которые стали родителями 11 детей. Такая большая семья требует непрестанного и самоотверженного труда, который всегда ложится, прежде всего, на плечи матери», — говорится в сообщении.