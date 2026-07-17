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На Камчатке многодетной матери присвоили звание «Мать-героиня»

Жительница Елизово Дарья Аксинина, мама 11 детей, получила звание «Мать-героиня».

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 17 июл — РИА Новости. Дарья Аксинина из Елизова в Камчатском крае, воспитавшая 11 детей, удостоена почетного звания «Мать-героиня», сообщили в администрации Елизовского муниципального округа.

«Елизовчане Алексей и Дарья Аксинины состоят в браке 20 лет, за которые стали родителями 11 детей. Такая большая семья требует непрестанного и самоотверженного труда, который всегда ложится, прежде всего, на плечи матери», — говорится в сообщении.

Указ о присвоении звания подписал президент Российской Федерации — за личный вклад в укрепление семейных ценностей, заботу о здоровье, образовании, духовном и нравственном развитии детей. Ребята показывают хорошую успеваемость в школе, участвуют в олимпиадах, занимаются музыкой и робототехникой. Педагоги отмечают, что дети отличаются старательностью и надежностью в дружбе.

Администрация округа отметила, что поддержка многодетных семей и повышение престижа этого статуса остаются приоритетами в работе в рамках национального проекта «Семья».

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