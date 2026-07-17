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Приложения VK и МАХ исчезли с витрины Google Play

Их можно скачать в других магазинах приложений для Android.

Источник: Хабаровский край сегодня

Ряд приложений исчезли из Google Play. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», для скачивания недоступны VK и МАХ, а также «Одноклассники», «Почта Mail», «Дзен».

Как уточнили в пресс-службе VK, ранее установленные на смартфон сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений. Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках.

— Приложения VK и МАХ доступны для установки в RuStore и других магазинах приложений для Android. Обновления приложений также работают в обычном режиме — необходимо нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы, — говорится в информационном сообщении компании.

Напомним, ранее эти сервисы пропали из App Store.