Приложения VK и МАХ исчезли с витрины Google Play

— Приложения VK и МАХ доступны для установки в RuStore и других магазинах приложений для Android. Обновления приложений также работают в обычном режиме — необходимо нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы, — говорится в информационном сообщении компании.