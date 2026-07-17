Поезд из Владивостока в китайский Суйфэньхэ отправился в первый рейс

В Приморье состоялся торжественный запуск нового железнодорожного маршрута. 17 июля в свой первый рейс отправился международный поезд сообщением Владивосток — Суйфэньхэ. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В официальной церемонии отправления состава приняли участие представители правительства края, консульства КНР и руководители железной дороги. Новый международный проект реализован по инициативе туроператора в тесном сотрудничестве с представителями бизнеса и партнерами из Китая. Специалисты уверены, что поездки будут пользоваться популярностью, так как в соседнюю страну действует безвизовый режим.
«Состав включает три комфортабельных плацкартных и купейный вагон, которые могут одновременно перевозить более 180 пассажиров», — рассказали в Дальневосточной железной дороге.
В дальнейшем все поездки по этому маршруту будут осуществляться по заявкам туристической компании. Новый логистический коридор позволит жителям региона с комфортом пересекать границу без пересадок на автобусы.