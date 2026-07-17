Поезд из Владивостока в китайский Суйфэньхэ отправился в первый рейс

В официальной церемонии отправления состава приняли участие представители правительства края, консульства КНР и руководители железной дороги. Новый международный проект реализован по инициативе туроператора в тесном сотрудничестве с представителями бизнеса и партнерами из Китая. Специалисты уверены, что поездки будут пользоваться популярностью, так как в соседнюю страну действует безвизовый режим.