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В США 23-летнюю учительницу обвинили в совращении третьего школьника

Бывшей учительнице из американского штата Висконсин, ранее признавшейся в половых контактах с несовершеннолетними учениками, предъявлены новые обвинения.

Бывшей учительнице из американского штата Висконсин, ранее признавшейся в половых контактах с несовершеннолетними учениками, предъявлены новые обвинения. Как информирует телеканал WQOW, речь идет о дополнительных эпизодах преступной деятельности.

23-летняя Надя Хорн, работавшая в одной из школ города О-Клэр, была задержана 25 марта. Поводом для начала расследования стало обращение коллег женщины, заподозривших ее в неподобающем поведении с учащимися. После этого они уведомили полицию. Уже 31 марта фигурантка дала признательные показания о фактах интимной связи с двумя 16-летними подростками, причем с одним из них контакты происходили неоднократно — как минимум трижды.

Новая волна обвинений последовала после того, как следователи детально изучили содержимое мобильного телефона арестованной. В ходе экспертизы были обнаружены улики, указывающие на наличие еще одной жертвы среди учеников. Подробности нового эпизода не разглашаются, однако установлено, что Хорн начала проявлять интерес к мальчику практически сразу после его поступления в школу, где она преподавала.

Очередное судебное заседание по делу Нади Хорн назначено на 28 июля.

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