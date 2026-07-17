В США 23-летнюю учительницу обвинили в совращении третьего школьника

23-летняя Надя Хорн, работавшая в одной из школ города О-Клэр, была задержана 25 марта. Поводом для начала расследования стало обращение коллег женщины, заподозривших ее в неподобающем поведении с учащимися. После этого они уведомили полицию. Уже 31 марта фигурантка дала признательные показания о фактах интимной связи с двумя 16-летними подростками, причем с одним из них контакты происходили неоднократно — как минимум трижды.