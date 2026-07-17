В Совфеде предупредили о новых приманках мошенников

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Мошенники обманывают россиян, предлагая им оформить виртуальные зарубежные карты для покупок в иностранных сервисах и оплаты в других странах, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
«Одной из новых приманок мошенников стали предложения оформить виртуальную банковскую карту якобы для оплаты зарубежных сервисов, онлайн-покупок или международных подписок через неофициальные интернет-площадки», — рассказал политик.
По словам Шейкина, подобные предложения могут использоваться не только для хищения денежных средств, но и для сбора персональных данных граждан.
«На практике человек может передать мошенникам паспортные данные, реквизиты своей банковской карты или перевести деньги за услугу, которой в действительности не существует. В результате он рискует потерять и денежные средства, и контроль над своими персональными данными», — объяснил парламентарий.
Сенатор подчеркнул, что любые операции, связанные с банковскими картами, должны осуществляться исключительно через лицензированные финансовые организации и проверенные сервисы.
«Если вам предлагают простой способ обойти существующие ограничения, обещают гарантированный результат или требуют заранее предоставить персональные данные либо перевести деньги на счет физического лица, необходимо воспринимать это как серьезный повод для сомнений», — посоветовал Шейкин.