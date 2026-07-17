Медвежата устроили «ринг» на трассе и почти месяц клянчили еду у водителей на Сахалине

Два медвежонка устроили себе развлечение прямо у дороги в Сахалинской области — резвились и клянчили еду у проезжающих. Люди специально съезжались, чтобы покормить их и снять видео, но это было смертельно опасно для самих животных и могло привести к авариям. Спасательная операция прошла при участии ГИБДД, лесников и ветеринаров: трассу перекрыли, медвежат отловили и вывезли в отдаленный лес. Теперь они вне опасности. Источник: канал официального представителя МВД России Ирины Волк gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/мишки.mp4