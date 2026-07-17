Ученые выявили связь между длительным сном и болезнью Альцгеймера

Ученые обнаружили, что регулярный сон продолжительностью более 8,5 часа может быть связан с повышенным уровнем белка p-tau181, который считается одним из ранних биомаркеров болезни Альцгеймера. Такой вывод был сделан по итогам анализа данных 2410 участников, результаты которого опубликованы в научном журнале Alzheimer’s & Dementia.
В ходе исследования специалисты изучили информацию, полученную в рамках Фрамингемского исследования, участниками которого стали люди со средним возрастом около 70 лет. Анализ показал, что концентрация белка p-tau181 начинала увеличиваться у тех, кто регулярно спал от 8,5 до 9 часов за ночь, а при продолжительности сна свыше 10 часов этот показатель возрастал еще сильнее. При этом выявленная связь сохранялась даже после учета возраста, пола, сопутствующих заболеваний и генетических факторов риска.
Авторы работы подчеркивают, что полученные результаты не свидетельствуют о том, что длительный сон вызывает болезнь Альцгеймера. По мнению исследователей, повышенная потребность во сне может быть одним из ранних признаков развивающихся нейродегенеративных изменений. Специалисты рекомендуют обратить внимание на состояние здоровья, если человек без очевидных причин постоянно спит по 9−10 часов и более.
Ранее специалисты рассказали, какие изменения в организме могут быть поводом внимательнее отнестись к своему здоровью. Врачи отмечают, что отдельные симптомы не всегда говорят о наличии заболевания, однако их появление без очевидной причины или длительное сохранение требует консультации специалиста.