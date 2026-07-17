Ученые выявили связь между длительным сном и болезнью Альцгеймера

В ходе исследования специалисты изучили информацию, полученную в рамках Фрамингемского исследования, участниками которого стали люди со средним возрастом около 70 лет. Анализ показал, что концентрация белка p-tau181 начинала увеличиваться у тех, кто регулярно спал от 8,5 до 9 часов за ночь, а при продолжительности сна свыше 10 часов этот показатель возрастал еще сильнее. При этом выявленная связь сохранялась даже после учета возраста, пола, сопутствующих заболеваний и генетических факторов риска.