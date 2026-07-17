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Молодой парень сорвался со скалы на «Красноярских Столбах» (видео)

16 июля в национальном парке «Красноярские Столбы» произошло очередное происшествие — 21-летний посетитель при восхождении на Первый Столб упал и получил травму спины.

16 июля в национальном парке «Красноярские Столбы» произошло очередное происшествие — 21-летний посетитель при восхождении на Первый Столб упал и получил травму спины. Об этом сообщили в учреждении «Спасатель».

Прибывшие на место специалисты с помощью альпинистского оборудования спустили пострадавшего со скалы и передали медикам.

Отметим, после каждого случая травмирования на «Красноярских Столбах» спасатели просят туристов не покорять вершины нацпарка без подготовки и специального снаряжения, но некоторые пренебрегают мерами безопасности и рискуют жизнью.