Молодой парень сорвался со скалы на «Красноярских Столбах» (видео)

16 июля в национальном парке «Красноярские Столбы» произошло очередное происшествие — 21-летний посетитель при восхождении на Первый Столб упал и получил травму спины. Об этом сообщили в учреждении «Спасатель».
Прибывшие на место специалисты с помощью альпинистского оборудования спустили пострадавшего со скалы и передали медикам.
Отметим, после каждого случая травмирования на «Красноярских Столбах» спасатели просят туристов не покорять вершины нацпарка без подготовки и специального снаряжения, но некоторые пренебрегают мерами безопасности и рискуют жизнью.