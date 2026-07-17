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В Госдуме рассказали, как пенсионные накопления передаются по наследству

Новичков: пенсионные накопления не перечисляют наследникам автоматически.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пенсионные накопления умершего родственника не перечисляют наследнику автоматически, за выплатой нужно обратиться самостоятельно в течение шести месяцев, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия»).

«Пенсионные накопления — это заработанные человеком деньги, и после его смерти они не должны просто исчезнуть. Но автоматически родственникам их не перечисляют, и за выплатой надо обращаться самостоятельно, причем здесь крайне важно не пропустить установленный срок», — сказал Новичков.

Он отметил, что для начала необходимо выяснить, распорядился ли человек своими накоплениями при жизни.

«Он мог подать заявление и самостоятельно указать правопреемников — причем это необязательно должны быть родственники. В таком случае деньги распределят между выбранными людьми в тех долях, которые он определил», — уточнил депутат.

Если же такого заявления не было, то, по словам Новичкова, будет действовать установленная законом очередность: в первую очередь право на выплату имеют дети, супруг или супруга, родители и усыновители, а при их отсутствии — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

«Дальше все зависит от того, где именно формировались накопления. Если они находятся в Социальном фонде России, обращаться надо в него. Если человек перевел их в негосударственный пенсионный фонд — заявление нужно подать туда. И сделать это необходимо в течение шести месяцев со дня смерти», — добавил он.

Парламентарий пояснил, что из документов понадобится соответствующее заявление, паспорт, свидетельство о смерти, СНИЛС умершего, подтверждающие родство документы и реквизиты счета для перечисления денег.

«Наконец, очень важен и вид выплаты накоплений, выбранный пенсионером. Если человек выбрал срочную выплату, то правопреемникам выплатят оставшуюся сумму. А вот если он предпочел пожизненную накопительную пенсию, невыплаченный остаток после смерти уже не передадут, так как эти деньги выделялись исключительно для нужд самого пенсионера», — подытожил Новичков.

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