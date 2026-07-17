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В ЕАО руководитель наказан за неполное раскрытие данных по контракту

В результате рассмотрения материалов руководитель учреждения привлечён к административной ответственности.

Источник: Комсомольская правда

По данным прокуратуры Смидовичского района, при заключении контракта на ремонтные работы МБУ «Управление капитального строительства по Смидовичскому району» не выполнило требования по раскрытию информации в единой информационной системе. Контракт был подписан в феврале 2026 года, но обязательные к публикации сведения размещены не в полном объёме, сообщает прокуратура ЕАО. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как уточнили в надзорном ведомстве, в ЕИС отсутствовала часть проектно сметной документации, выписка из реестра лицензий и другие предусмотренные законом материалы. Прокуратурой было внесено представление и возбуждено административное дело по ч. 5 ст. 7.30.1 КоАП РФ. В результате рассмотрения материалов руководитель учреждения привлечён к административной ответственности. Стали свидетелями интересного события?

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