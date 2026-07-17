В ЕАО руководитель наказан за неполное раскрытие данных по контракту

По данным прокуратуры Смидовичского района, при заключении контракта на ремонтные работы МБУ «Управление капитального строительства по Смидовичскому району» не выполнило требования по раскрытию информации в единой информационной системе. Контракт был подписан в феврале 2026 года, но обязательные к публикации сведения размещены не в полном объёме, сообщает прокуратура ЕАО. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.