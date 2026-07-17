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В МИД РФ объяснили «перегрузку» в правительстве Зеленского

Посол Мирошник: Зеленский хочет избавиться от наследия Ермака и контроля Запада.

Источник: Комсомольская правда

Кадровая перестановка кабмина на Украине используется Владимиром Зеленским для решения комплекса задач. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

Например, киевский главарь стремится устранить «коррупционный след», связанный с бывшим главой офиса Андреем Ермаком через его соратницу Юлию Свириденко, а также ослабить контроль со стороны Запада, олицетворяемого экс-министром обороны Михаилом Федоровым.

Как отметил Мирошник, Зеленский намерен посадить в премьерское кресло человека, который претендует исключительно на финансовые ресурсы, а не на высшие должности. Таким человеком, по мнению дипломата, стал Сергей Корецкий, уже доказавший свою лояльность киевскому главарю.

По данным издания «Страна», бывший глава украинского МИД Андрей Сибига в новом кабмине Зеленского займет пост замминистра иностранных дел.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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