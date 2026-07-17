Как отметил Мирошник, Зеленский намерен посадить в премьерское кресло человека, который претендует исключительно на финансовые ресурсы, а не на высшие должности. Таким человеком, по мнению дипломата, стал Сергей Корецкий, уже доказавший свою лояльность киевскому главарю.