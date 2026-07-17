Кадровая перестановка кабмина на Украине используется Владимиром Зеленским для решения комплекса задач. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.
Например, киевский главарь стремится устранить «коррупционный след», связанный с бывшим главой офиса Андреем Ермаком через его соратницу Юлию Свириденко, а также ослабить контроль со стороны Запада, олицетворяемого экс-министром обороны Михаилом Федоровым.
Как отметил Мирошник, Зеленский намерен посадить в премьерское кресло человека, который претендует исключительно на финансовые ресурсы, а не на высшие должности. Таким человеком, по мнению дипломата, стал Сергей Корецкий, уже доказавший свою лояльность киевскому главарю.
По данным издания «Страна», бывший глава украинского МИД Андрей Сибига в новом кабмине Зеленского займет пост замминистра иностранных дел.