Все города и сёла Хабаровского края получили точные границы

В ЕГРН внесли границы всех 424 населённых пунктов Хабаровского края. Реестр также полностью пополнили данными о 125 муниципальных образованиях, 41 лесничестве и 2074 территориальных зонах, сообщили в управлении Росреестра по региону.
Теперь у каждого города, посёлка и села края официально закреплено точное положение на карте. Такие сведения помогают отделить земли населённых пунктов от лесных и других территорий, а также избежать споров при оформлении участков и строительстве.
Работу начинают региональные и местные власти: они заказывают описание границ и согласовывают их, после чего документы передают в Росреестр. Хабаровский край стал одним из пилотных регионов, где создают единую цифровую систему пространственных данных.
Точные координаты нужны не только собственникам недвижимости. Муниципалитеты смогут правильнее рассчитывать земельный налог и арендные платежи, планировать новые дороги, жилые кварталы и инженерные сети.
Полные сведения о территориях также упрощают работу инвесторов. Перед запуском проекта можно заранее проверить статус земли, допустимое использование участка и ограничения, которые действуют в выбранном месте.