Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все города и сёла Хабаровского края получили точные границы

Такие сведения помогают отделить земли населённых пунктов от лесных и других территорий, а также избежать споров при оформлении участков и строительстве.

В ЕГРН внесли границы всех 424 населённых пунктов Хабаровского края. Реестр также полностью пополнили данными о 125 муниципальных образованиях, 41 лесничестве и 2074 территориальных зонах, сообщили в управлении Росреестра по региону.

Теперь у каждого города, посёлка и села края официально закреплено точное положение на карте. Такие сведения помогают отделить земли населённых пунктов от лесных и других территорий, а также избежать споров при оформлении участков и строительстве.

Работу начинают региональные и местные власти: они заказывают описание границ и согласовывают их, после чего документы передают в Росреестр. Хабаровский край стал одним из пилотных регионов, где создают единую цифровую систему пространственных данных.

Точные координаты нужны не только собственникам недвижимости. Муниципалитеты смогут правильнее рассчитывать земельный налог и арендные платежи, планировать новые дороги, жилые кварталы и инженерные сети.

Полные сведения о территориях также упрощают работу инвесторов. Перед запуском проекта можно заранее проверить статус земли, допустимое использование участка и ограничения, которые действуют в выбранном месте.