Новый тренер вратарей появился в хабаровском «Амуре»

На эту должность принят Константин Власов. В свое время он сам играл в хоккей, был вратарем омского «Авангарда», кирово-чепецкой «Олимпии», а также тюменских команд «Газовик» и «Рубин». В 2006 году начал работать тренером. За эти годы успел потрудиться в тюменских командах «Газовик» и «Рубин», во владивостокском «Адмирале» (там он работал с 2013 по 2017 год), московском ЦСКА, екатеринбургском «Автомобилисте» и московском «Динамо». Последние два сезона специалист провел в «Норильске» в ВХЛ. На этом формирование тренерского штаба хабаровского «Амур» завершено. В него вошли восемь человек — главный тренер Александр Андриевский, старший тренер Павел Десятков (он будет отвечать за атаку и большинство), тренер защитников и меньшинства Яков Рылов, тренер вратарей Константин Власов, помощник главного тренера Евгений Грачев, тренер по ОФП Денис Богданов, видеотренер Станислав Басов и тренер-видеоаналитик Михаил Ждахин.