Россельхознадзор не пустил 26 тонн баранины из Австралии в Приморье

Недостаток информации нарушает технический регламент маркировки пищевой продукции, поэтому Россельхознадзор приостановил движение груза. Его разрешат перевозить дальше и пустят в оборот только после того, как импортер полностью исправит все недочеты на коробках. Всего с начала года специалисты задержали на границе уже 101 партию импортных товаров из-за нарушений.