Россельхознадзор не пустил 26 тонн баранины из Австралии в Приморье

Во Владивостоке сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз крупной партии баранины на кости из Австралии. Вес задержанного 14 июля товара составил почти 26 тонн. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Груз прибыл на территорию морского рыбного порта. Во время досмотра государственный инспектор обратил внимание на серьезное нарушение единых ветеринарно-санитарных требований. На маркировке транспортной упаковки, которая была переведена на русский язык, отсутствовала информация о датах производства, сроках расфасовки и массе нетто.
«Вместо этих данных стоит пометка “смотри другую этикетку”, однако эта этикетка не имеет перевода на русский язык», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Недостаток информации нарушает технический регламент маркировки пищевой продукции, поэтому Россельхознадзор приостановил движение груза. Его разрешат перевозить дальше и пустят в оборот только после того, как импортер полностью исправит все недочеты на коробках. Всего с начала года специалисты задержали на границе уже 101 партию импортных товаров из-за нарушений.