Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Качество воздуха в Чикаго внезапно стало в 20 раз хуже допустимых значений ВОЗ: вот в чём причина

Качество воздуха в Чикаго катастрофически ухудшилось из-за лесных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В некоторых районах Чикаго катастрофически ухудшилось качество воздуха. Центр города затянут дымом, в помещениях ощущается запах гари, информирует РИА Новости. Сообщается, что это произошло из-за мощных лесных пожаров, бушующих в соседней с США Канаде.

Сообщается, что в северных пригородах Чикаго зафиксировано содержание 900 микрограммов твёрдых частиц на кубический метр воздуха, что в 20 раз превышает допустимую ВОЗ норму. При этом жителей призвали как можно меньше находиться на открытом воздухе и внимательно относиться к появлению кашля, одышки или хрипоты. Эти признаки могут быть симптомами отравления.

В Нью-Йорке также наблюдается смог из-за канадских горящих лесов, а американский сенатор Морено намерен добиться введения санкций против Канады за ухудшение качества воздуха в США.

При этом в самой Канаде из-за сотен лесных пожаров в ряде регионов объявлена эвакуация населения.

Испанию тоже охватили смертоносные лесные пожары, 12 человек уже погибли.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше