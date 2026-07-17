Качество воздуха в Чикаго внезапно стало в 20 раз хуже допустимых значений ВОЗ: вот в чём причина

Сообщается, что в северных пригородах Чикаго зафиксировано содержание 900 микрограммов твёрдых частиц на кубический метр воздуха, что в 20 раз превышает допустимую ВОЗ норму. При этом жителей призвали как можно меньше находиться на открытом воздухе и внимательно относиться к появлению кашля, одышки или хрипоты. Эти признаки могут быть симптомами отравления.