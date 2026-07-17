Качество воздуха в Чикаго внезапно стало в 20 раз хуже допустимых значений ВОЗ: вот в чём причина

В некоторых районах Чикаго катастрофически ухудшилось качество воздуха. Центр города затянут дымом, в помещениях ощущается запах гари, информирует РИА Новости. Сообщается, что это произошло из-за мощных лесных пожаров, бушующих в соседней с США Канаде.
Сообщается, что в северных пригородах Чикаго зафиксировано содержание 900 микрограммов твёрдых частиц на кубический метр воздуха, что в 20 раз превышает допустимую ВОЗ норму. При этом жителей призвали как можно меньше находиться на открытом воздухе и внимательно относиться к появлению кашля, одышки или хрипоты. Эти признаки могут быть симптомами отравления.
В Нью-Йорке также наблюдается смог из-за канадских горящих лесов, а американский сенатор Морено намерен добиться введения санкций против Канады за ухудшение качества воздуха в США.
При этом в самой Канаде из-за сотен лесных пожаров в ряде регионов объявлена эвакуация населения.
Испанию тоже охватили смертоносные лесные пожары, 12 человек уже погибли.