Крамник оспорил в CAS свою годовую дисквалификацию за нарушение этики

В 2024 году Крамник публично обвинил Народицкого в нечестной игре в онлайне. Тот отверг претензии. Затем гроссмейстер опубликовал статистические данные, которые, по его мнению, указывали на возможные нарушения правил со стороны Навары и еще ряда лиц.