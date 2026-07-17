Пришедший в Хабаровский край циклон повлиял на авиасообщение

Аэропорт «Мунук» в Аяне закрыт для приёма и отправления воздушных судов в связи с подтоплением грунтовой взлетно-посадочной полосы, ряд рейсов задерживают в ожидании метеопрогнозов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Аяно-Майском районе установилась дождливая погода, из-за чего авиаперевозчики вынуждены корректировать график выполнения рейсов. Аэропорт «Мунук» в Аяне на принимает и не отправляет воздушные суда из-за подтопления грунтовой взлетно-посадочной полосы. О сроках возобновления работы аэропорта сообщат дополнительно. По прогнозам синоптиков, в муниципалитете до понедельника ожидаются слабые осадки.
Рейс 415 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан готовится к отправлению в 12:30.
Информацию о времени вылета рейсов 469 за 15 и 17 июля из Хабаровска в Богородское предоставят в 13:10. Ожидают метеопрогноза в аэропорту назначения.
Рейсы 419 и 420 за 11, 12, 13, 15 июля, 401 и 402 за 12 — 17 июля из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены по метеоусловиям Охотска. Вылет из краевого центра завтра: рейса 419 за 11 июля — в 09:30, рейса 401 за 12 июля — в 09:50. Сведения о времени вылета рейсов 419/420 за 12, 13, 15 июля, 401/402 за 13 — 17 июля предоставят 18 июля в 10:10.
Вылет рейса НИ411 по маршруту Хабаровск — Чегдомын запланирован на 18 июля в 10:35.