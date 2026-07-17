Пришедший в Хабаровский край циклон повлиял на авиасообщение

Рейсы 419 и 420 за 11, 12, 13, 15 июля, 401 и 402 за 12 — 17 июля из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены по метеоусловиям Охотска. Вылет из краевого центра завтра: рейса 419 за 11 июля — в 09:30, рейса 401 за 12 июля — в 09:50. Сведения о времени вылета рейсов 419/420 за 12, 13, 15 июля, 401/402 за 13 — 17 июля предоставят 18 июля в 10:10.