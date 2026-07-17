Водитель 6 лет ездил с поддельными правами и попался в Красноярском крае

В Красноярском крае 45-летнего жителя Уфы признали виновным в использовании поддельного водительского удостоверения.
В конце 2019 года суд лишил мужчину прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. Он не захотел ждать окончания срока наказания и пересдавать экзамен, а пошел на хитрость — нашел в интернете объявление о продаже «настоящих» водительских удостоверений, которые числятся в базе ГАИ. Заплатив 10 тыс. рублей, уфимец уже через неделю получил по почте документ со своей фотографией, но на имя другого человека.
«Прекрасно понимая, что права поддельные, мужчина пользовался ими почти 6 лет, — рассказывают в прокуратуре. — В январе 2026 года он устроился на работу вахтовым методом в Большом Улуе и работодатель предоставил бригаде служебный автомобиль для поездок между объектами. Вскоре по дороге в столовую его остановили сотрудники ДПС, так как один из пассажиров ехал непристегнутым. Водитель без колебаний предъявил инспекторам поддельное удостоверение, те составили административный материал, после чего он спокойно продолжил путь. Но на следующий день правоохранителям позвонил настоящий владелец водительских прав, которому пришло уведомление о штрафе за нарушение, совершенное в Красноярском крае, хотя сам он никогда здесь не был».
Когда обман раскрылся, злоумышленник признался, где и за сколько купил поддельные права. По ч. 3 ст. 327 УК РФ суд назначил ему наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы.