Водитель 6 лет ездил с поддельными правами и попался в Красноярском крае

«Прекрасно понимая, что права поддельные, мужчина пользовался ими почти 6 лет, — рассказывают в прокуратуре. — В январе 2026 года он устроился на работу вахтовым методом в Большом Улуе и работодатель предоставил бригаде служебный автомобиль для поездок между объектами. Вскоре по дороге в столовую его остановили сотрудники ДПС, так как один из пассажиров ехал непристегнутым. Водитель без колебаний предъявил инспекторам поддельное удостоверение, те составили административный материал, после чего он спокойно продолжил путь. Но на следующий день правоохранителям позвонил настоящий владелец водительских прав, которому пришло уведомление о штрафе за нарушение, совершенное в Красноярском крае, хотя сам он никогда здесь не был».