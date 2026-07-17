В Германии снижается уровень поддержки Украины на фоне отсутствия мирных переговоров, заявил «Известиям» депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре.
— Готовность поддерживать украинцев как «бездонную бочку» без сопутствующей мирной дипломатии неуклонно снижается. Ближайшие выборы в отдельных федеральных землях укрепят позиции тех партий, которые хотят сохранить деньги граждан, — сказал Котре.
По словам депутата, для влиятельных сил в Евросоюзе не имеет значения, что Украина не готова к приему в объединение — она не соответствует экономическому уровню, а уровень коррупции не отвечает необходимым рамкам. Котре подчеркнул, что у Украины не было бы шансов на вступление, если бы ЕС соблюдал собственные критерии, говорится в сообщении.
Посредством накачки Украины деньгами и оружием Евросоюз (ЕС) надеется истощить Россию к 2030 году и подготовиться к прямому вооруженному конфликту со страной. Об этом в четверг, 16 июля, заявил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в своей авторской статье в журнале «Национальная оборона».