Депутат бундестага заявил о снижении готовности Германии помогать Украине

По словам депутата, для влиятельных сил в Евросоюзе не имеет значения, что Украина не готова к приему в объединение — она не соответствует экономическому уровню, а уровень коррупции не отвечает необходимым рамкам. Котре подчеркнул, что у Украины не было бы шансов на вступление, если бы ЕС соблюдал собственные критерии, говорится в сообщении.