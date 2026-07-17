Бригада скорой спасла жизнь годовалой волгоградки, пострадавшей в пожаре

Вызов с поводом «пожар» 3 июля достался экипажу картеы скорой помощи, состоявшему из фельдшера Натальи Паллистер и Водителя Вячеслава Акжигитова. На месте происшествия спасатели передали им годовалую девочку, которую вынесли из зоны возгорания. Малышка к тому моменту уже потеряла сознание и находилась в тяжелом состоянии из-за отравления дымом. Фельдшер сразу же начала подавать ребенку кислород и вызвала врачей.