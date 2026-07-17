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Бригада скорой спасла жизнь годовалой волгоградки, пострадавшей в пожаре

Грамотные действия бригады помогли ребенку продержаться до больницы.

В областном центре бригада скорой помощи спасла жизнь маленькой девочки, отравившейся продуктами горения во время пожара. Подробностями поделились в облкомздраве Волгоградской области.

Вызов с поводом «пожар» 3 июля достался экипажу картеы скорой помощи, состоявшему из фельдшера Натальи Паллистер и Водителя Вячеслава Акжигитова. На месте происшествия спасатели передали им годовалую девочку, которую вынесли из зоны возгорания. Малышка к тому моменту уже потеряла сознание и находилась в тяжелом состоянии из-за отравления дымом. Фельдшер сразу же начала подавать ребенку кислород и вызвала врачей.

Подоспевшие врач Юрий Родчанин с медбратом Анатолием Богдановым «перехватили» девочку и, продолжая оказывать ей экстренную помощь, отправились в больницу с водителем Бахтиёром Жонибековым. Грамотные и слаженные действия медиков помогли спасти жизнь юной горожанки. В больнице № 25 врачи провели весь комплекс необходимых действий, и девочка уже выписана домой.

Ранее в этой же больнице медики спасли руку пассажира мотоцикла, который травмировался во время аварии.