Масштабный радиомарафон пройдет в Хабаровском крае

В Хабаровске состоялось торжественное открытие XI этапа масштабной радиоэкспедиции, приуроченной к 25-летию Российской телевизионной и радиовещательной сети. Одна площадка объединила представителей органов власти, специалистов телеком отрасли, радиолюбителей и медиасообщество. «25 лет назад было положено начало создания единой сети, которая сегодня стала невидимой, но критически важной инфраструктурой страны. Радиоэкспедиция выступает не только как профессиональное событие, но и как площадка объединения радиолюбительского сообщества России, популяризации инженерного творчества и сохранения исторического наследия отрасли», — рассказал заместитель генерального директора РТРС Виктор Горегляд. XI этап марафона продлится до 26 июля и пройдет через Хабаровск, Вяземский, Комсомольск-на-Амуре и село Троицкое. Отсюда радиолюбители установят связь с корреспондентами из различных стран и территорий мира. Специалисты задействуют для передачи сигнала голосовую связь, азбуку Морзе, и современные цифровые виды радиосвязи. Одна из основных задач радиоэкспедиции — установить связь городов России с радиолюбителями по всему миру. С начала года уже установлено около 30 тысяч радиосвязей с более чем 130 странами и территориями мира.