Экс-главу модельного агентства Elite Мари вновь обвинили в изнасилованиях

Напомним, ранее стало известно, что в Берлине выдвинули обвинения в отношении 68-летнего мужчины, который в течение нескольких лет находил женщин на сайтах для знакомств, добавлял в их алкоголь снотворные препараты и насиловал потерпевших. Свои преступления он записывал на видеокамеру.