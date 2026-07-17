Экс-главу модельного агентства Elite Мари вновь обвинили в изнасилованиях

Шесть женщин подали иск во французский суд в отношении бывшего руководителя парижского офиса модельного агентства Elite Model Management Жеральда Мари по обвинениям в изнасилованиях и торговле людьми, сообщила газета Le Monde.
Адвокат потерпевших Матиас Дармон уточнил, что преступления совершались в 1980—1990-х годах. Большинство заявительниц являются гражданками США. Две женщины выдвинули обвинения впервые. Одна из них отмечает, что якобы подверглась насилию в несовершеннолетнем возрасте.
Новые обвинения последовали после заявления бывшей топ-модели Кэрри Отис, которая в июне обвинила Мари в изнасиловании, заявив, что это произошло, когда ей было 17 лет. Отис также утверждает, что Мари причастен к торговле людьми.
Адвокат Селин Бекерман, которая представляет интересы экс-главы модельного агентства, подчеркнула, что ее клиент отвергает обвинения и считает, что клиент не признает обвинения и уверен, что нет причин для повторного рассмотрения дела почти через 40 лет.
Напомним, ранее стало известно, что в Берлине выдвинули обвинения в отношении 68-летнего мужчины, который в течение нескольких лет находил женщин на сайтах для знакомств, добавлял в их алкоголь снотворные препараты и насиловал потерпевших. Свои преступления он записывал на видеокамеру.