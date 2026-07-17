Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главу модельного агентства Elite Мари вновь обвинили в изнасилованиях

Шесть женщин обвинили в изнасилованиях бывшего главу парижского офиса модельного агентства Elite Model Management Жеральда Мари.

Источник: Аргументы и факты

Шесть женщин подали иск во французский суд в отношении бывшего руководителя парижского офиса модельного агентства Elite Model Management Жеральда Мари по обвинениям в изнасилованиях и торговле людьми, сообщила газета Le Monde.

Адвокат потерпевших Матиас Дармон уточнил, что преступления совершались в 1980—1990-х годах. Большинство заявительниц являются гражданками США. Две женщины выдвинули обвинения впервые. Одна из них отмечает, что якобы подверглась насилию в несовершеннолетнем возрасте.

Новые обвинения последовали после заявления бывшей топ-модели Кэрри Отис, которая в июне обвинила Мари в изнасиловании, заявив, что это произошло, когда ей было 17 лет. Отис также утверждает, что Мари причастен к торговле людьми.

Адвокат Селин Бекерман, которая представляет интересы экс-главы модельного агентства, подчеркнула, что ее клиент отвергает обвинения и считает, что клиент не признает обвинения и уверен, что нет причин для повторного рассмотрения дела почти через 40 лет.

Напомним, ранее стало известно, что в Берлине выдвинули обвинения в отношении 68-летнего мужчины, который в течение нескольких лет находил женщин на сайтах для знакомств, добавлял в их алкоголь снотворные препараты и насиловал потерпевших. Свои преступления он записывал на видеокамеру.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше